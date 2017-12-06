Боевики применили фосфорную мину, которую выпустили по украинским военным возле Новоселовки Донецкой области, сообщает «Военное телевидение Украины».

«Российские оккупанты не соблюдают ни Минские соглашения, ни международные. Так, недавно они применили фосфорную мину, которую выпустили по украинским защитникам, которые держат оборону возле Новоселовки (Донецкая обл.). Наши бойцы успели записать на телефоны запрещенное оружие», – говорится в сообщении.

«Из 18 мин, которые прилетели на нашу позицию, одна оказалась - фосфорной. Даже через три дня она продолжала гореть. К счастью, террористы не попали в блиндаж и все остались живы-здоровы. Иначе была бы беда, фосфорную мину невозможно погасить», - рассказал военнослужащий Юрий.

О том, что это была действительно фосфорная мина, свидетельствуют и результаты проверки контролирующими органами, обследовали обломки боеприпаса.