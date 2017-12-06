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Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины.

Ежегодный праздник приурочен к принятию в 1991 году Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины» и отмечается с 1993 года.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военнослужащих. «Поздравляю всех мужественных защитников нашей Родины! От имени украинского народа выражаю благодарность всем тем, кто носит гордое звание - военнослужащий Вооруженных сил Украины», – подчеркнул он.

Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил военных. «Выражаю благодарность всем бойцам и офицерскому составу Вооруженных сил Украины за добросовестное и мужественное выполнение воинского долга и защиту Родины. Вечная память погибшим героям, которые отдали свою жизнь, защищая родные дома и нашу страну. Желаю всем военнослужащим Вооруженных сил Украины крепкого здоровья, профессионального роста, боевой удачи, счастливого возвращения домой», – отметил он.

В свою очередь начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в своем поздравлении заявил, что гордится возможностью командовать Вооруженными силами, «которые по уровню приобретенного боевого опыта и подготовки личного состава являются одними из сильнейших в мире».

«По случаю праздника выражаю искреннюю благодарность всему личному составу Вооруженных сил Украины за добросовестное выполнение служебного долга, верность военной присяге и высокую гражданскую позицию», – подчеркнул он.
ForUm

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