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Экс-глава Одесской ОГА, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили со сторонниками захватил один из комитетов Верховной Рады. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в парламенте в ответ на вопрос народного депутата.

«Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его задержать и доставить к следователю (Саакашвили. - Ред.). Но он с группой боевиков захватили комитет ВР, который находится на территории отеля «Киев», выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение и там «изволили отдыхать», - сказал Луценко, сообщает 112 Украина.

Он заявил, что по данному факту зарегистрировано уголовное производство.

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь он отказался приходить на допрос в ГПУ. 

ГПУ отправила подозрение Саакашвили на его адрес проживания. 

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских.
ForUm

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