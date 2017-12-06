Печерский райсуд Киева арестовал соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
«Ч. 2 ст. 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» не предусматривает альтернативы залога», - написала она в Facebook.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время