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В Европейском Союзе заявляют, что публичное раскрытие коррупционного расследования Генеральной прокуратурой ослабляет потенциал Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

«Борьба с коррупцией является ключевым элементом в развитии отношений между Украиной и ЕС, от которой зависит успех других реформ. Публичное раскрытие коррупционного расследования Генеральной прокуратурой существенно ослабляет потенциал Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы эффективно проводить расследования, и подрывает общественное доверие к эффективной борьбе с коррупцией», - говорится в заявлении, сообщает УНИАН.

В ЕС подчеркнули, что украинские власти должна активизировать свои усилия с целью обеспечения независимости, оперативного потенциала и полной эффективности антикоррупционных институтов.

«Работа этих учреждений не должна быть подорвана, но усилена», - подчеркнули в ЕС.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально. 

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что войны между Национальным антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой нет.

Государственный департамент США осудил срыв Генпрокуратурой спецоперации Национального анти коррупционного бюро.
ForUm

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