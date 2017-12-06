В результате столкновений под Верховной Радой получили телесные повреждения 14 правоохранителей и двое гражданских лиц, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских.

«Во время проведения мероприятий, по поручению Генпрокуратуры, по розыску и задержанию гражданина М. Саакашвили сегодня утром на площади Конституции между правоохранителями и жителями палаточного городка у здания парламента возникла стычка. Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация 14-ти сотрудников Нацполиции, а также двух гражданских лиц. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, переломы и ушибы конечностей и тому подобное», – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что все противоправные действия лиц, которые с палками, топорами и бензопилами препятствовали законным действиям полицейских, - задокументированы. Им будет дана правовая квалификация.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь он отказался приходить на допрос в ГПУ.

ГПУ отправила подозрение Саакашвили на его адрес проживания.

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.