также в разделеМир
Time назвал человеком года «нарушителей молчания» 23
СМИ: Спецслужбы предотвратили покушение на Мэй 35
ЕС опубликовал черный список стран-офшоров 109
В Йемене убили бывшего президента 48
США частично возобновят выдачу виз россиянам 44
Испанский суд освободил под залог шестерых каталонских экс-министров 25
Половина британцев высказалась за новый референдум о Brexit 33
США и Южная Корея начали самые масштабные военные учения 40
В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу людей 230
Сегодня жители Земли смогут наблюдать суперлуние 61
Премьер Испании: Сепаратистскому процессу в Каталонии пришел конец 51
ЕС исключил из списка санкций российское ракетное топливо 55
Reuters: США и РФ вели переговоры о снятии санкций после победы Трампа 174
Император Японии отречется от престола в апреле 2019 38
Керимова во Франции подозревают в неуплате €400 миллионов налогов 34
Аргентина прекращает поиски 44 членов экипажа пропавшей подлодки 35
Манафорт может выйти под залог 29
Белый Дом: Тиллерсон остается госсекретарем США 40

Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. 

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента», — сказал Путин на встрече с работниками завода ГАЗ, сообщают РИА Новости.

По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. «Спасибо вам за поддержку», — добавил российский лидер.

«Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит», — заявил Путин. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги