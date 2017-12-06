Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.
«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента», — сказал Путин на встрече с работниками завода ГАЗ, сообщают РИА Новости.
По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. «Спасибо вам за поддержку», — добавил российский лидер.
«Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит», — заявил Путин.
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