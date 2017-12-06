11 государств-членов НАТО, в том числе Германия, выразили несогласие с действиями Венгрии по блокированию евроатлантических инициатив Украины из-за закона об образовании.

О соответствующем письме 11 государств со ссылкой на неофициальную информацию сообщило венгерское издание Magyar Nemzet, котрое цитирует «Европейская правда».

В письме государства четко дали понять, что конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость НАТО.

Кроме того, они заявили, что не совсем понимают, в чем заключается проблема, и не считают ее настолько сложной, чтобы из-за нее ставить под угрозу стратегические интересы Альянса.

В письме также говорится о том, что противоречия в НАТО на высоком уровне по Украине является сигналом для Москвы, поскольку любые разногласия в альянсе являются успехом для РФ.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Министерство иностранных дел Венгрии со ссылкой на министра Петера Сийярто заявило, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.