Члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признали работу главы комитета Егора Соболева (фракция «Самопомич») неудовлетворительной.

Как сообщает пресс-служба партии Блок Петра Порошенко «Солидарность», за выражение недоверия Соболеву проголосовали 12 депутатов-членов Комитета.

Перед голосованием по повестке дня заседания комитета, к депутатам с предложением внести первым в повестку дня вопрос «О выражении недоверия председателю Комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции» обратился народный депутат фракции от БПП Юрий Буглак.

«В Комитете у нас давно нет конструктива. Возможно, председатель комитета увлекся робой на митингах и забыл о комитете. Поэтому вношу предложение о выражении недоверия Егору Соболеву», - сказал Буглак.

В поддержку данного решения выступила Татьяна Рычкова: «В расследовании «дела Саакашвили» фигурировал помощник-консультант нашего комитета. Это сказано в докладе генерального прокурора. Я не могу работать под председательством человека, проводящего митинги с Саакашвили, когда в стране идет война».

В свою очередь, Иван Мельничук призвал Соболева не превращать Антикоррупционный комитет в политическое шоу: «Мы не занимаемся законами, мы занимаемся пиаром. Вы превратили этот комитет в пиар-площадку. Нам же нужна только профессиональная работа».