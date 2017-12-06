также в разделеПроисшествия
На Днепропетровщине депутату сожгли авто 42
Парасюк ударил полицейского в суде, открыто дело 316
АТО: 5-часовой бой и 21 обстрел, ранены трое военных 47
В Затоке сгорела база отдыха, вероятная причина – поджог 44
На Закарпатье попал в ДТП автобус, следовавший в Италию 77
На Львовщине перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие 36
В Николаеве неизвестные ограбили ювелирку и открыли стрельбу по патрульным 58
В Майорске боевики обстреляли авто местного жителя 920
В Белой Церкви во время ограбления ювелирки застрелили охранника 72
В Украине из-за непогоды обесточены 88 населенных пунктов 35
На Одесчине пьяная драка военных закончилась убийством 163
Ситуация в зоне АТО накаляется: 38 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 45
Ситуация в зоне АТО обострилась, ранен 1 военный, еще 2 – травмированы 66
МИД подтверждает гибель украинца на Шри-Ланке 64
На Донетчине в результате обстрела боевиков ранена женщина 41
Минобороны: За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 65
Боевики заблокировали восстановление электроснабжения Травневого и Екатериновки 48
На Шри-Ланке в результате наводнения погиб украинец 105

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли террористический акт на одном из военных объектов Сумской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ как информатор.

По данным спецслужбы, мужчина, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и ​​правоохранительных структурах региона. Оперативники задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины.

Взрывное устройство эквивалентом почти два килограмма тротила было передано через «закладки».

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги