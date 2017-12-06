Около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михаила Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

Как сообщает «Украинская правда», среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.

Протестующие укрепляют баррикады и сносят шины в палаточный городок.

Нардеп Семен Семенченко раздает инструкции самообороне палаточного городка.

Саакашвили находится в гостинице «Киев» под охраной.

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Генеральная прокуратура Украины подготовила и передалапредседателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск экс-главы Одесской ОГА.