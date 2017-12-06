Журнал Time назвал женщин, запустивших онлайн-движение #MeToo, «человеком года». Флешмоб с хэштегом #MeToo, которым женщины-пользователи Twitter сопровождали истории о том, как они стали жертвами сексуальных домогательств, в последние месяцы стал очень популярен, пишет ВВС.

Объявляя о решении присудить звание человека года онлайн-активисткам, главный редактор Time Эдвард Фестенхаль сказал, что движение #MeToo способствует происходящим в обществе разительным переменам.

Однако в журнале отдельно подчеркивают, что звания удостоены не только участницы движения, опубликовавшие свои истории с этим хэштегом, но и все те, кто публично рассказал о пережитом ранее насилии, так как феномен онлайн-признаний простирается далеко за пределы соцсетей.

На обложке декабрьского номера журнала Time будут женщины, пожаловавшиеся на сексуальные домогательства, в том числе певица Тейлор Свифт и актриса Эшли Джадд.

Джадд первая публично заговорила о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна.

«Это самые резкие перемены в обществе за несколько десятилетий, и начало им положили отважные поступки конкретных женщин, и в некоторых случаях мужчин, которые поделились своими историями о сексуальных домогательствах», - цитирует Фестенхаля Daily Mail.

Вместе с ними на обложке номера появились Изабель Паскуаль (имя изменено), 42-летняя сборщица клубники из Мексики, Адама Иву, 40-летний корпоративный лоббист из Сакраменто и 26-летняя Сьюзан Фойлер, бывший инженер Uber, выдвинувшая обвинения против главы компании.

Тема сексуальных домогательств приобрела невиданный размах, после того как в течение последних месяцев года в них обвинили сразу двоих видных деятелей Голливуда – актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна.

Изначально движение #MeToo было основано активисткой Таней Берк около 10 лет назад, чтобы защитить женщин от домогательств.

Однако истинную популярность #MeToo приобрел на фоне серии скандалов, после того как в конце октября актриса и активистка Алисса Милано написала в Twitter: «Если вы тоже были жертвой сексуальных домогательств, ответьте на этот твит хэштегом #MeToo».

Уже за первые 48 часов после этого хэштег был использован почти миллион раз.

В списке номинантов на звание человека года также фигурировали Дональд Трамп, спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в американские выборы, северокорейский диктатор Ким Чен Ын, футболист Колин Каперник, в прошлом году опускавшийся на одно колено во время исполнения гимна США в знак протеста против расового неравенства и поэтому не приглашенный в этом году ни в одну команду.

Традиционная премия журнала была основана в 1927 году и изначально называлась «Мужчина года». Большинство лауретов получили это звание индивидуально, однако и до этого года были случаи, когда звание получала группа или сообщество.

В 2014 году премию получили борцы с Эболой, а в 2011 году журнал отметил значение Арабской весны и присудил премию всем протестующим.