также в разделеПолитика
Саакашвили обратился к Порошенко 84
Саакашвили назвал Луценко «неграмотным двоечником» и отказался идти на допрос 78
У Трампа прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили 168
В ЕС обвинили ГПУ в ослаблении потенциала НАБУ 33
Нардепов, мешавших задержать Саакашвили, могут исключить из БПП 109
Луценко: Мы знаем следующего, кто будет планировать расшатывание ситуации в Украине 112
ГПУ просит полицию объявить Саакашвили в розыск 58
Луценко заявляет, что через 24 часа Саакашвили получит подозрение 61
Луценко не поехал в США из-за Саакашвили 50
В Грузии надеются, что Украина обеспечит физическую защиту Саакашвили 75
Против мешавших задержать Саакашвили депутатов завели уголовное дело 90
Аваков призвал Саакашвили не провоцировать кровь и столкновения 62
Луценко: Речь об экстрадиции Саакашвили сейчас не идет 32
В Представительстве ЕС отреагировали на задержание Саакашвили 192
Луценко: Спецслужбы сорвали «русскую зиму» в Киеве 263
Саакашвили выпустили из авто силовиков 127
«Врагу не пожелаешь»: В Кремле прокомментировали ситуацию с Саакашвили 108
Саакашвили подозревают в содействии преступной организации 102

Экс-глава Одесской ОГА, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Объявлен розыск М. Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 УК Украины», – говорится в сообщении.

Сарган подчеркнула, что проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Служба безопасности Украины.

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск экс-главы Одесской ОГА.

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали четверо правоохранителей.

Митингующие сообщили о 10 пострадавших активистах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги