Экс-глава Одесской ОГА, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Объявлен розыск М. Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 УК Украины», – говорится в сообщении.

Сарган подчеркнула, что проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Служба безопасности Украины.

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск экс-главы Одесской ОГА.

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали четверо правоохранителей.

Митингующие сообщили о 10 пострадавших активистах.