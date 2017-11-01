В ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину.

Позже Каськив отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

Каськив уверяет, что добровольно вернулся в Украину и намерен возместить государству все убытки.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Каськив отказался заключить сделку со следствием.

Он также сообщил, что Каськив уже перечислил в государственный бюджет Украины почти 7,5 млн гривен причиненного государству ущерба.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжили проведение следственных действий (обысков) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого «дела рюкзаков».

Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра внутренних дел Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.

Фото: УП

Прокуроры САП по время судебного заседания заявили, что рюкзаки для Национальной гвардии Украины имеют себестоимость 555 грн штука, а были проданы за 2799 грн.

Украинские пограничники усилили контроль во всех пунктах пропуска на государственной границе.

По приказу председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева в связи с осложнением оперативной обстановки, связанным с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, и для обеспечения безопасности граждан правоохранители в Киеве и Киевской области со вчерашнего дня несут службу в усиленном режиме.

Государственная миграционная служба снова отказала экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Адвокаты политика намерены обжаловать данное решение в суде.

Обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму, который Украина во вторник официально внесла в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, уже получил несомненную поддержку более трех десятков стран, которые стали его соавторами.

Служба безопасности Украины обнародовала фотографию организатора убийства полковника службы Александра Хараберюша.

Государственная фискальная служба и Национальное антикоррупционное бюро добились ареста 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.

Сегодня, 1 ноября, около 11:30 при выполнении боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) получил ранения, не совместимые с жизнью, майор Национальной гвардии Сергей Сиротенко.

Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима. Об этом заявил Президент Петр Порошенко по итогам официального визита в Королевство Саудовской Аравии.

Сегодня ночью, с 01:30, оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом. Утром работа всех трех пунктов пропуска на участке админграницы в Крыму была возобновлена на въезд и на выезд.

В Нью-Йорке задержан водитель пикапа, наехавший на велосипедистов и прохожих. В результате этого инцидента восемь человек погибли.