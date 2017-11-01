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Экстрадированный экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.  Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в эфире 112 Украина.

Она отметила, что суд по избранию меры пресечения Каськиву проходил в закрытом режиме.

По словам Сарган, экс-глава Госинвестпроекта был доставлен самолетом в Украину по полной процедуре экстрадиции. «Единственное: господин Каськив купил билет в Украину за свой счет. Это может быть принято», - добавила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, где в настоящее время находится Каськив, она сказала: «В связи с принятым решением суда, Каськив был отпущен и на протяжении пяти дней должен оплатить сумму залога. В случае неуплаты на протяжении пяти дней он будет повторно задержан и арестован».

Напомним, ранее Сарган сообщила, что суд также обязал Каськива сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

В ночь на 1 ноября 2017 года Каськив был экстрадирован в Украину. 

8 сентября 2016 года он был задержан в Панаме. 

31 марта 2017 года Панама отказала бывшему чиновнику в получении статуса политического беженца.

Как известно, Каськива подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

 
ForUm

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