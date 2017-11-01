Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания по избранию меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру заявили, что рюкзаки для Национальной гвардии Украины имеют себестоимость 555 грн штука, а были проданы за 2799 грн. Об этом они заявили в обосновании своего ходатайства по избранию меры пресечения для Авакова-младшего.

Они утверждают, что рюкзаки были закуплены по 2799 грн. Всего закупили такой амуниции на 14,4 млн грн.

Пошив таких рюкзаков обходится в 555 грн, установила экспертиза. Также прокуроры заявили, что налицо все риски, предусмотренные ст. 177 УПК: это особо тяжкое преступление, которое предусматривает от 7 лет лишения свободы, подозреваемый может скрываться, в том числе и за рубежом, может давить на следствие, свидетелей, сообщает УНИАН.

Также прокуроры заявили о давлении на детективов НАБУ в Харькове, где работники полиции действовали слаженно с молодчиками, препятствуя работе детективов.

Прокуроры просят для Авакова-младшего содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой залога в сумме 5 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова.

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.