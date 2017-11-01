Сегодня ночью, с 01:30, оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом.

Как сообщает Госпогранслужба, причины таких действий не известны, поскольку с полуострова людей также не пропускают.

«В связи с довольно низким пассажиро-транспортным потоком накоплений автомобилей и очередей граждан по состоянию на 08:00 нет», - отметили в ведомстве.

В связи с такой ситуацией, возникшей перед контрольными пунктами «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка», Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок.

В случае восстановления оккупантами движения через админграницу, будет сообщено дополнительно.