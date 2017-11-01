По приказу председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева в связи с осложнением оперативной обстановки, связанным с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, и для обеспечения безопасности граждан правоохранители в Киеве и Киевской области со вчерашнего дня несут службу в усиленном режиме, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Такое решение было принято руководителем Нацполиции на фоне совершения на территории Киевщины ряда тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки.

«В первую очередь, усиленные меры направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Поэтому прошу с пониманием отнестись к увеличению присутствия полицейских на улицах, вокзалах, аэропортах, на въездах-выездах из Киева и области, в местах массового пребывания людей», - подчеркнул Князев.

Отмечается, что комплексные профилактические меры направлены на стабилизацию криминогенной ситуации в Киеве и области, противодействие преступности, деятельности организованных групп и преступных организаций, раскрытие тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, а также выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия.

На улицах увеличено количество нарядов полиции, несут службу мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи, оперативники и других подразделений.

Как ранее сообщал ForUm, 30 октября в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

31 октября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией.