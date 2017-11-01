Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экстрадированного экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Генпрокуратура обратилась в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву. В ходе рассмотрения вопроса защита Каськива предоставила суду справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба», - написала она в Facebook.

По словам Сарган, учитывая данный факт, а также наличие пяти несовершеннолетних детей, Печерский райсуд принял решение «применить в отношении подозреваемого Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах 2-месячного срока досудебного расследования. Выбрать подозреваемому Каськиву альтернативный пресечения в виде залога».

Суд также обязал Каськива сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября 2017 года Каськив был экстрадирован в Украину.

8 сентября 2016 года он был задержан в Панаме. Панамский суд арестовал его на 40 суток с альтернативой залога в 600 тыс. долларов.

30 сентября Каськив внес залог и вышел на свободу.

31 марта 2017 года Панама отказала бывшему чиновнику в получении статуса политического беженца.

Как известно, Каськива подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.