Обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму, который Украина во вторник официально внесла в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, уже получил несомненную поддержку более трех десятков стран, которые стали его соавторами.

Об этом сообщил Укринформу спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего Комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина». Соавторами документа выступили 34 страны», - отметил украинский дипломат.

Он также сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете запланировано в середине ноября. После этого, как ожидается, уже в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее.

«Обновленная резолюция имеет целью консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова. В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа, а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках», - пояснил дипломат.

Кроме того, в документе подчеркивается «необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым».

Напомним, в конце прошлого года ООН подавляющим большинством голосов приняла Резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина). Тогда, во время первого голосования в Третьем комитете (15 ноября) документ поддержали 73 страны, 26 проголосовали против. Позже, 19 декабря, Генеральная Ассамблея ООН окончательно приняла документ. «За» него выступили 70 государств-членов ООН, 26 остались «против».

По процедуре, для утверждения документа требуется простое большинство голосов голосующих государств.