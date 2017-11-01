также в разделеОбщество
Захват в/ч в Одессе: В ВСУ вступились за задержанного командира 26
НАПК не нашло e-деклараций с признаками незаконного обогащения 17
Каськив обещает возместить государству все убытки 36
Холодницкий запретил разглашать детали дела против сына Авакова 39
ГФС и НАБУ добились ареста 450 миллионов «самого известного контрабандиста» 47
Ходатайство об аресте сына Авакова поступило в суд 147
Задержан организатор мошеннической схемы «ваш родственник в полиции» 59
Обнародовано фото организатора подрыва полковника СБУ в Мариуполе 97
Кива с «группой поддержки» прибыл в Соломенский суд по делу сына Авакова 98
«Дело рюкзаков»: НАБУ пришло с обысками к чиновникам Нацполиции 87
Горбатюк извинился перед экс-главой Службы внешней разведки за ложные обвинения 32
Матиос: Спецслужбы РФ планировали убить Аброськина 67
Суд отпустил Каськива, он должен внести залог в течение пяти дней 36
В Крыму поврежден второй за сутки газопровод 97
Захват в/ч в Одессе: прокуратура задержала командира 82
САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога 56
Суд арестовал Каськива на два месяца с альтернативой залога 70
Кадыров прокомментировал убийство Окуевой 156

Украинские пограничники усилили контроль во всех пунктах пропуска на государственной границе, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Тенденции к обострению террористических рисков и угроз со стороны лиц, имеющих целью дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, заставляют сектор безопасности Украины значительно усилить режимные меры, в том числе охранники государственной границы будут обеспечивать усиление пограничного контроля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее поручение правоохранители получили от Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«На государственной границе мероприятия будут проводиться во всех пунктах пропуска, и в первую очередь на украинско-российском участке, и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска. В частности органы охраны государственной границы сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время их прибытия в Украину. К мерам активно будут привлекаться служебные собаки и использоваться технические средства контроля», – подчеркнули в ведомстве..

В Госпогранслужбе отметили, что в случае обнаружения подозрительных лиц пограничники будут инициировать проведение личных осмотров совместно с представителями ГФС, а также привлекать сотрудников СБУ для осуществления углубленного осмотра всех без исключения автотранспортных средств, на которых въезжают в Украину такие лица.

В рамках поручения Совета национальной безопасности и обороны Украины Госпогранслужба согласовала вопрос сотрудничества со всеми силовыми структурами Украины для реализации необходимых мер.

Как ранее сообщал ForUm, 31 октября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги