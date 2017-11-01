Государственная миграционная служба снова отказала экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Адвокаты политика намерены обжаловать данное решение в суде.

Об этом LIGA.net сообщил глава юридической службы Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.

По его словам, прошение о предоставлении убежища было подано в миграционную службу лично Саакашвили вчера, 31 октября.

«Уведомление миграционной службы (об отказе в убежище. - Ред.) может быть обжаловано в вышестоящей миграционной инстанции, а также в суде. Уже завтра мы подготовим иск и подадим его», - сказал Чорнолуцкий.

Соответствующие документы Государственной миграционной службы опубликовало Еспресo.TV.

«Отказать в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, лицу без гражданства Саакашвили Михеилу Николозовичу», - сказано в документе.

Отмечается, что Саакашвили отказано в оформлении документов в связи с «отсутствием обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, и недоказанностью угрозы жизни или свободе в стране происхождения, из-за опасений применения к Вам смертной казни или пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания».

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также завялил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

Позже государственная миграционная служба Украины подтвердила, что бывшему главе Одесской ОГА отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

25 октября Саакашвили заявил, что «наконец-то» получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.