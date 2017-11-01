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Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима. Об этом заявил Президент Петр Порошенко по итогам официального визита в Королевство Саудовской Аравии, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину – самыми дорогими для саудитов», - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что во время встречи с королем Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о снижении размера платы за визы и движение в направлении облегчения контактов между людьми, упрощения сотрудничества на уровне бизнеса и предпринимателей, а также активизации туристических поездок.

По словам Главы Украинского государства, это также будет способствовать религиозным обменам.

Порошенко отметил, что в Украине проживают около 2 млн мусульман и они смогут совершить паломничество - хадж в Саудовскую Аравию. «Мы договорились о том, что сделаем максимальное упрощение процедуры Хаджа», - сообщил он.
ForUm

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