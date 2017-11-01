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Детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого «дела рюкзаков».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел Украины. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области.

«Эти, а также другие поисковые следственные действия, проводятся с целью выяснения обстоятельств, установленных ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанных с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам. В частности, ряд из них был переделан «обратной датой», акты приема осуществлялись без фактической поставки товара, который доставляли позже и т.д. Разоблаченные факты приобщены к материалам следствия», - отмечается в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.  Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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