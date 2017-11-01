Работа всех трех пунктов пропуска на участке админграницы в Крыму возобновлена на въезд и на выезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ РФ.



В РФ заявили, что работа всех трех пунктов пропуска в Крыму была приостановлена в среду утром из-за технических неполадок.

«Все три пункта пропуска на границе оккупированного Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.

По данным Госпогранслужбы, оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом сегодня ночью, с 01:30.