также в разделеОбщество
Захват в/ч в Одессе: прокуратура задержала командира 19
САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога 23
Суд арестовал Каськива на два месяца с альтернативой залога 46
Кадыров прокомментировал убийство Окуевой 79
Портнов заявил, что Каськив сам просился в Киев 45
В РФ заявили о возможном подрыве газопровода в Крыму 43
У Авакова заявили, что охрана митинга под Радой обошлась в 43 миллиона 42
Одесскую судью подозревают в «раздаче» квартир боевикам «ДНР» 34
В Крыму оккупанты прекратили движение через админграницу 142
Каськива экстрадировали в Украину 80
Окуеву похоронили без публичного прощания 61
Сына Авакова привезли в изолятор временного содержания 82
СБУ заявила о предотвращении масштабного теракта в Донецкой области 89
31 октября. Картина дня 82
Высший админсуд признал законным прекращение гражданства Боровика 55
«Со мной твердеет»: комбинат стройматериалов оштрафовали за сексистскую рекламу 64
Поляку за свастику на украинском консульстве грозит 5 лет тюрьмы 35
Задержана подозреваемая в подрыве полковника СБУ в Мариуполе 167

Работа всех трех пунктов пропуска на участке админграницы в Крыму возобновлена на въезд и на выезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ РФ.

В РФ заявили, что работа всех трех пунктов пропуска в Крыму была приостановлена в среду утром из-за технических неполадок.

«Все три пункта пропуска на границе оккупированного Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.

По данным Госпогранслужбы, оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом сегодня ночью, с 01:30.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги