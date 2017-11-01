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Из Панамы в Украину экстрадирован бывший председатель Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший глава Госкоминвестпроекта  Каськива, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн», - написал он в Facebook.

Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия.

«Это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал ForUm, 8 сентября 2016 года Каськив был задержан в Панаме. Панамский суд арестовал его на 40 суток с альтернативой залога в 600 тыс. долларов.

30 сентября Каськив внес залог и вышел на свободу.

31 марта 2017 года Панама отказала бывшему чиновнику в получении статуса политического беженца.

Как известно, Каськива подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

   
ForUm

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