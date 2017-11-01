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Служба безопасности Украины обнародовала фотографию организатора убийства полковника службы Александра Хараберюша.

Фото опубликовала в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

Она отметила, что фото было продемонстрировано на брифинге главы СБУ Василия Грицака.

 

«Служба безопасности Украины установила, что боевик по кличке «Ленин» руководит «центром специальных операций» так называемого «МГБ ДНР», созданного под кураторством российских спецслужб. Именно этот человек и его подопечные ответственные за убийство контрразведчика СБУ Александра Хараберюша», - заявила Гитлянская.

Напомним, 31 октября стало известно о задержании в Одессе подозреваемой в подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша. 

31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.

 


 
ForUm

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