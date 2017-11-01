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В среду, 1 ноября, Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра внутренних дел Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.

Сына министра внутренних дел обязали также носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться в правоохранительные органы при первой необходимости, сообщает УНИАН.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры САП по время судебного заседания заявили, что рюкзаки для Национальной гвардии Украины имеют себестоимость 555 грн штука, а были проданы за 2799 грн.
ForUm

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