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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что бывший председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив отказался заключить сделку со следствием.

«Каськив не идет на соглашение со следствием. Он отказался от сделки, но мы предлагали ему такой вариант с самого начала», - сказал он, сообщает 112 Украина.

По словам Луценко, таким образом Каськив является единственным обвиняемым по этому делу и отвечать за хищение средств 7,5 млн будет он лично. «Конечно, в ходе судебного следствия он может воспользоваться своим правом указать на высшего члена преступной группы, тогда может получить определенные послабления, которые утвердит суд. Но сейчас господин Каськив никакой сделки не заключал», - добавил генпрокурор.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину. 

Позже Каськив отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.  

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

Каськив уверяет, что добровольно вернулся в Украину и намерен возместить государству все убытки. 
ForUm

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