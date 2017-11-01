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Сегодня, 1 ноября, около 11:30 при выполнении боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) получил ранения, не совместимые с жизнью, майор Национальной гвардии Сергей Сиротенко, сообщает пресс-служба НГУ.

 

Также отмечается, что еще один военнослужащий по контракту получил осколочное ранение - сейчас ему оказывают медицинскую помощь в лечебном учреждении.

 

Сергей Васильевич Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года. С июня 2016 года - на военной службе по контракту. У погибшего остались жена и двое детей.

 

Командование и личный состав Национальной гвардии скорбят и выражают искренние соболезнования близким героя.
ForUm

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