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Бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив уже перечислил в государственный бюджет Украины почти 7,5 млн гривен причиненного государству ущерба.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, сообщает УНИАН.

«Главное управление Государственной казначейской службы Украины письмом от 31.10 на наше имя сообщило о зачислении средств в бюджет... от Каськива В.В. в государственный бюджет перечислены средства, согласно мемориальному ордену от 25.10.2017 в сумме 7 миллионов 470 тыс. 990, 65 гривен, которые 25.10.2017 зачислены на соответствующий счет, открытый по коду классификации «Доходы бюджета» в сумме взыскания с виновных лиц за ущерб, причиненный государству, предприятию, организации», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину. 

Позже Каськив отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.  

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

Каськив уверяет, что добровольно вернулся в Украину и намерен возместить государству все убытки. 

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Каськив отказался заключить сделку со следствием.  
ForUm

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