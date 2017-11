В Нью-Йорке задержан водитель пикапа, наехавший на велосипедистов и прохожих. В результате этого инцидента восемь человек погибли, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Бласио.

Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли в больнице от полученных ранений, передает ВВС.

По данным властей, злоумышленник проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус.

Мэр Нью-Йорка назвал это нападение трусливым актом террора.

Среди погибших, кроме американцев, есть также гражданин Бельгии и аргентинец.

По данным полиции Нью-Йорка, 11 человек получили серьезные травмы, не угрожающие жизни пострадавших.

Полиция сообщила, что водитель, врезавшись в школьный автобус, выскочил из пикапа, держа в руках два пистолета. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали.

Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а второй был пневматическим.

Американские СМИ, а также агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в полиции сообщили, что задержанный – 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Машину он взял напрокат.

По данным телекомпании NBC он приехал в США в 2010 году из Узбекистана, а в Нью-Йорк прибыл из Тампы, штат Флорида.

Как сообщил телеканал ABC News, в 2015 году Саипов привлекался в Пенсильвании за нарушение правил дорожного движения.

На пресс-конференции журналисты спросили главу полиции Нью-Йорка Джеймса О'Нила о том, правда ли, что нападавший кричал «Аллах акбар!».

О'Нил ответил, что слова, произнесенные подозреваемым, когда он вылез из пикапа, и общие обстоятельства происшествия позволяют квалифицировать его как террористический акт.

Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил, что других подозреваемых на данный момент не разыскивают.

Позже президент эмоционально откликнулся в Twitter на произошедшее в Нью-Йорке, назвав злоумышленника «больным и обезумевшим человеком». «НЕ В США!» - добавил Трамп.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!