Бывший председатель Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив уверяет, что добровольно вернулся в Украину и намерен возместить государству все убытки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хочу подтвердить сообщение генерального Прокурора Юрия Луценко. Я действительно добровольно вернулся в Украину. Моя позиция проста - буду доказывать свою правоту в суде», – отметил он.

По словам Каськива, еще 18 сентября он обратился к Республике Панама с просьбой дать согласие добровольно приехать в Украину. «27 октября Верховный суд Панамы удовлетворил мою просьбу, зафиксировав безотзывные международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений», – подчеркнул он.

«Для того, чтобы прекратить спекуляции относительно убытков государству решил их возместить независимо от окончательного решения суда. По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет. Сегодня я вернулся в Украину. Подчеркиваю, что мое возвращение произошло в полном соответствии с предусмотренными международным законодательством и законами Украины процедур, учитывая его добровольный характер», – подытожил Каськив.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину.

Позже Каськив отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

8 сентября 2016 года он был задержан в Панаме. Панамский суд арестовал его на 40 суток с альтернативой залога в 600 тыс. долларов.

30 сентября Каськив внес залог и вышел на свободу.

31 марта 2017 года Панама отказала бывшему чиновнику в получении статуса политического беженца.

Как известно, Каськива подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.