также в разделеОбщество
Захват в/ч в Одессе: В ВСУ вступились за задержанного командира 25
НАПК не нашло e-деклараций с признаками незаконного обогащения 17
Холодницкий запретил разглашать детали дела против сына Авакова 39
ГФС и НАБУ добились ареста 450 миллионов «самого известного контрабандиста» 47
Ходатайство об аресте сына Авакова поступило в суд 146
Задержан организатор мошеннической схемы «ваш родственник в полиции» 58
Госпогранслужба усилила контроль во всех пунктах пропуска 48
Обнародовано фото организатора подрыва полковника СБУ в Мариуполе 97
Кива с «группой поддержки» прибыл в Соломенский суд по делу сына Авакова 98
«Дело рюкзаков»: НАБУ пришло с обысками к чиновникам Нацполиции 87
Горбатюк извинился перед экс-главой Службы внешней разведки за ложные обвинения 32
Матиос: Спецслужбы РФ планировали убить Аброськина 66
Суд отпустил Каськива, он должен внести залог в течение пяти дней 36
В Крыму поврежден второй за сутки газопровод 97
Захват в/ч в Одессе: прокуратура задержала командира 82
САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога 56
Суд арестовал Каськива на два месяца с альтернативой залога 70
Кадыров прокомментировал убийство Окуевой 155

Бывший председатель Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив уверяет, что добровольно вернулся в Украину и намерен возместить государству все убытки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хочу подтвердить сообщение генерального Прокурора Юрия Луценко. Я действительно добровольно вернулся в Украину. Моя позиция проста - буду доказывать свою правоту в суде», – отметил он.

По словам Каськива, еще 18 сентября он обратился к Республике Панама с просьбой дать согласие добровольно приехать в Украину. «27 октября Верховный суд Панамы удовлетворил мою просьбу, зафиксировав безотзывные международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений», – подчеркнул он.

«Для того, чтобы прекратить спекуляции относительно убытков государству решил их возместить независимо от окончательного решения суда. По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет. Сегодня я вернулся в Украину. Подчеркиваю, что мое возвращение произошло в полном соответствии с предусмотренными международным законодательством и законами Украины процедур, учитывая его добровольный характер», – подытожил Каськив.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину. 

Позже Каськив отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.  

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

8 сентября 2016 года он был задержан в Панаме. Панамский суд арестовал его на 40 суток с альтернативой залога в 600 тыс. долларов.

30 сентября Каськив внес залог и вышел на свободу.

31 марта 2017 года Панама отказала бывшему чиновнику в получении статуса политического беженца.

Как известно, Каськива подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги