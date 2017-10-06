Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

Перед принятием законопроекта возле трибуны подрались народные депутаты.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

Позже глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает продление Верховной Радой срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей жесткими шагами для достижения мира.

Принятие Верховной Радой законов по Донбассу усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН. Об этом заявил в своем обращении Президент Петр Порошенко.

Во время пленарного заседания в зал Верховной Рады бросили дымовую шашку. Нардеп от «Народного фронта» Андрей Тетерук быстро схватил ее и вынес из помещения.

Позже депутат от «Свободы» Юрий Левченко заявил с трибуны, что это он бросил шашку.

После этого в зал пришла полиция, чтобы задокументировать факт использования в здании дымовой шашки. По факту поджога шашки завели уголовное дело.

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