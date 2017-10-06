Принятие Верховной Радой законов по Донбассу усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН. Об этом заявил в своем обращении Президент Петр Порошенко в связи с принятием соответствующих решений, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Закон о деоккупации, закон о возвращении украинского суверенитета на Донбасс приводит правовое поле в соответствие с реальным положением дел. Территории законодательно провозглашаются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. Россию Украина квалифицирует как страну-агрессора. А за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», - заявил он.

Президент отметил: «Это еще больше укрепляет правовую базу для применения Вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия».

Однако, по его словам, закон хотя и регламентирует детально военный аспект нашей борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатическое путь.

«Он дает четкий сигнал всем нашим соотечественникам на оккупированных Россией территориях: Украина вернется к вам, а вы - в Украину. Потому что мы - единая, соборная и неделимая страна», - сказал Порошенко и выразил надежду, что эти слова услышит большинство наших граждан, находящихся под оккупацией.

«Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе. Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории - включая временно неподконтрольный нам участком российско-украинской границы», - также подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что принятие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах три года назад также сопровождалось разным оценкам со стороны политиков. «Какими ужасами только не пугали, когда его впервые принимали. Тогда, кстати, за него голосовали и те политические силы, которые вчера и сегодня выступали против. И ни один, подчеркиваю, ни один негативный прогноз за эти три года не оправдался», - отметил он.

«И тогда, и теперь возможность выполнения закона жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также отметил: «Зато наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к Минских договоренностям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, стране-нарушителю соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора».

Он отметил, что это также позволило Украине выиграть время для укрепления армии, перехода от частичной мобилизации к контрактному принципу ее формирования и тому подобное.

Президент подчеркнул, что ответственное голосование большинства депутатов поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию.

Напомним, сегодня, 6 октября, Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229 народных депутатов.

В тот же день глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Кроме того, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.