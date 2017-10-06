В четверг, 5 октября, утром в акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка Херсонской области утонула самоходная баржа «Александр Житник», в результате чего произошел разлив нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба управления охраны, использования и воспроизведения водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Херсонской области.

«С целью выяснения причин разлива нефтепродуктов и установления виновных оперативная группа в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрыбоохраны и Государственной экологической инспекции в Херсонской области провела осмотр места происшествия и отобрала пробы воды», - говорится в сообщении.

По факту установлено, что пятно нефтепродуктов наблюдается на протяжении 6 км шириной 50-100 метров, которое направляется по направлению к поселку Великая Лепетиха Херсонской области.

В настоящее время специалистами Херсонрыбоохраны проводят мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке.