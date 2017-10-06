Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

По его словам, для принятия законопроекта о пенсионной реформе в нем было ограничение о том, что можно докупить не более двух лет стажа, но в окончательном варианте это ограничение сняли.

«На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 гривны в месяц - это 22% процента от минимальной зарплаты в 3200 гривны, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2», - пояснил Шамбир и добавил, что стоимость покупки одного года страхового стажа таким образом составит около 17 тыс. гривен.

Также он отметил, что минимальный страховой стаж с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет. После 2018 требование о минимальном страховом стаже ежегодно будет увеличиваться на 1 год. Через 10 лет, в 2028-м, окончательная требование для назначения пенсии будет 35 лет страхового стажа.

«Если человеку 60 лет и стаж составляет 24 года 9 месяцев, например, то человек может доработать необходимый период и выйти на пенсию в том возрасте, когда человек доработает этот стаж. Второй вариант: если человек не работает и ему не хватает стажа в каком-то количестве, то его можно докупить - оплатить те периоды, когда не было вкладов», - сообщил заместитель министра социальной политики.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.