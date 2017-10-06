На троих участников столкновений под зданием Верховной Радой составляют административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Сегодня около 10:15 группа граждан намеревалась пройти в здание украинского парламента. Сотрудники полиции предложили проверить их вещи на содержание опасных и запрещенных предметов. Мужчины в грубой форме отказались, после чего устроили потасовку. Активных участников происшествия правоохранители вывели за пределы территории, где проходит митинг», - сообщили в полиции.

Всего для охраны общественной безопасности привлечено около 1400 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщал ForUm, сегодня, 6 октября, утром под Радой произошли столкновения представителей «Национального корпуса» с правоохранителями.