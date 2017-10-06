В сессионный зал Верховной Рады приехала полиция, чтобы задокументировать факт использования в здании дымовой шашки.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на народного депутата Мустафу Найема.

Он предоставил фотографии, на которых видно, как правоохранители опрашивают свидетелей и фиксируют факт происшествия.

Фото Мустафы Найема

Напомним, во время пленарного заседания в пятницу, 6 октября, в зал Верховной Рады бросили дымовую шашку. Нардеп от «Народного фронта» Андрей Тетерук быстро схватил ее и вынес из помещения.

Позже депутат от «Свободы» Юрий Левченко заявил с трибуны, что это он бросил шашку.

После этого Рада провела несколько голосований, и спикер Андрей Парубий досрочно закрыл заседание до 17 октября.