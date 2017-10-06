В сессионный зал Верховной Рады приехала полиция, чтобы задокументировать факт использования в здании дымовой шашки.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на народного депутата Мустафу Найема.
Он предоставил фотографии, на которых видно, как правоохранители опрашивают свидетелей и фиксируют факт происшествия.
Фото Мустафы Найема
Напомним, во время пленарного заседания в пятницу, 6 октября, в зал Верховной Рады бросили дымовую шашку. Нардеп от «Народного фронта» Андрей Тетерук быстро схватил ее и вынес из помещения.
Позже депутат от «Свободы» Юрий Левченко заявил с трибуны, что это он бросил шашку.
После этого Рада провела несколько голосований, и спикер Андрей Парубий досрочно закрыл заседание до 17 октября.
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