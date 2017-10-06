Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Премия присуждена за работу по привлечению внимания к «катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия», сообщает ВВС.

Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно в Осло комитетом из пяти человек, которых выбирает парламент Норвегии.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за усилия по окончанию продолжавшегося более 50 лет конфликта с леворадикальной группировкой ФАРК, унесшего жизни более 250 тысяч человек.

Согласно правилам, имена номинантов на получение этой премии не разглашаются: они будут рассекречены через 50 лет. Известно только то, что в этом году в списке было 318 претендентов на награду, из которых 215 – физические лица и 103 – общественные и международные организации.

Больше номинантов было лишь в прошлом году – 376. Выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января.