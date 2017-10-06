также в разделеМир
КС Испании заблокировал заседание парламента Каталонии 53
В РФ поезд протаранил заглохший на переезде автобус: 18 погибших 45
В РФ хотят запретить военным публиковать фото в соцсетях 28
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 51
Парламент Канады принял аналог «закона Магнитского» 65
Подруга стрелка из Лас-Вегаса заявляет, что не знала о его планах 41
Глава Каталонии обвинил короля Испании в игнорировании миллионов каталонцев 47
Парламент Каталонии рассмотрит вопрос о независимости 9 октября 42
У Лаврова главу МИД Латвии назвали «агрегатором фейковых новостей» 40
СМИ: Проплаченная РФ реклама в Facebook была нацелена на ключевые для Трампа штаты 84
Россия планирует пустить пассажирские поезда в обход Украины с 15 ноября 78
Каталония намерена объявить независимость «в ближайшие дни» 166
США высылают 15 кубинских дипломатов из-за загадочных акустических атак 77
РФ отказалась выводить свои войска из Приднестровья 73
Французская полиция предотвратила масштабный теракт в Париже 39
Определены лауреаты Нобелевской премии по физике 82
В ЕС зафиксировали более 3 тысяч случаев дезинформации от российских СМИ 28
Капитана британской атомной подлодки отстранили из-за служебного романа 109

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Премия присуждена за работу по привлечению внимания к «катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия», сообщает ВВС.

Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно в Осло комитетом из пяти человек, которых выбирает парламент Норвегии.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за усилия по окончанию продолжавшегося более 50 лет конфликта с леворадикальной группировкой ФАРК, унесшего жизни более 250 тысяч человек.

Согласно правилам, имена номинантов на получение этой премии не разглашаются: они будут рассекречены через 50 лет. Известно только то, что в этом году в списке было 318 претендентов на награду, из которых 215 – физические лица и 103 – общественные и международные организации.

Больше номинантов было лишь в прошлом году – 376. Выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги