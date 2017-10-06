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Внефракционный нардеп Юрий Левченко заявил, что зажег дымовую шашку в зале Верховной Рады. Об этом он сказал с парламентской трибуны, сообщает 112 Украина.

«Я официально заявляю с трибуны ВР и беру на себя ответственность, эту дымовую шашку зажег я, и я считаю, что я сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи, чтобы вы не нарушали присягу, чтобы вы все не издевались над украинским народом. Поэтому да, я эту шашку зажег и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь», - сказал Левченко.

 

 

Отмечается, что заседание не прерывали из-за задымления.

Напомним, ранее сегодня возле трибуны подрались народные депутаты.

Нардеп от «Свободы» Юрий Левченко бросался на спикера Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законов по Донбассу. 
ForUm

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