также в разделеПолитика
Турчинов ждет указа о применении ВСУ для освобождения Донбасса 175
БПП: Порошенко согласился включить Крым в законопроект по Донбассу 121
Турчинов: Заседание Рады сорвала российская агентура 192
В Раду приехал Порошенко 60
Парубий закрыл заседание Рады без рассмотрения законопроектов по Донбассу 77
В Раде произошла драка 222
Лозового поймали на масштабном кнопкодавстве 36
Ляшко разоблачили в попытках примазаться к Революции на граните 110
«Закройте рот в конце концов»: Савченко и Береза поругались в Раде 152
Президент внес изменения в законопроект об особом статусе Донбасса 167
Гройсман: Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до 9 октября 37
Комитет ВР поддержал президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 65
Волкер и Сурков встретятся в Белграде 7 октября 39
Порошенко может уже через несколько дней одобрить судебную реформу 42
Комитет ВР просит Порошенко уволить Муженко 82
Законопроект по Донбассу рассмотрят в Раде завтра 43
Гройсман: Украина готова к зиме почти на 100%, вся ответственность – на местных властях 35
Порошенко заявил о готовности создать антикоррупционный суд 51

Внеочередная сессия Николаевского городского совета 5 октября признала неудовлетворительной работу городского головы Александра Сенкевича и досрочно прекратила его полномочия.

Это решение путем тайного голосования поддержали все депутаты, которые принимали в нем участие, сообщает Укринформ.

«За досрочное прекращение полномочий городского головы Николаева Александра Сенкевича проголосовали 42 депутата, против нет, воздержавшихся – нет», - сказал председатель счетной комиссии Владислав Ентин.

Отмечается, что фракция «Самопомич» отказалась участвовать в голосовании.

Ранее внеочередная сессия городского совета 5 октября после отчета городского головы признала неудовлетворительной работу Сенкевича.

Еще в июле недоверие главе Николаева инициировал его однопартиец, депутат от «Самопомочи» Сергей Исаков. Эту инициативу поддержали фракции «Наш край» и БПП «Солидарность» в горсовете.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко призвал мэра сложить полномочия, а депутатский корпус горсовета – самораспуститься. Для решения этого вопроса и была созвана внеочередная сессия 5 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги