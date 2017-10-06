Внеочередная сессия Николаевского городского совета 5 октября признала неудовлетворительной работу городского головы Александра Сенкевича и досрочно прекратила его полномочия.

Это решение путем тайного голосования поддержали все депутаты, которые принимали в нем участие, сообщает Укринформ.

«За досрочное прекращение полномочий городского головы Николаева Александра Сенкевича проголосовали 42 депутата, против нет, воздержавшихся – нет», - сказал председатель счетной комиссии Владислав Ентин.

Отмечается, что фракция «Самопомич» отказалась участвовать в голосовании.

Ранее внеочередная сессия городского совета 5 октября после отчета городского головы признала неудовлетворительной работу Сенкевича.

Еще в июле недоверие главе Николаева инициировал его однопартиец, депутат от «Самопомочи» Сергей Исаков. Эту инициативу поддержали фракции «Наш край» и БПП «Солидарность» в горсовете.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко призвал мэра сложить полномочия, а депутатский корпус горсовета – самораспуститься. Для решения этого вопроса и была созвана внеочередная сессия 5 октября.