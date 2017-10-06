Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку. Об этом он сообщил в Twitter.
«Сегодня, по личным причинам, я решил больше не возглавлять Парламентскую ассамблею Совета Европы», – написал он.
В то же время председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев опубликовал на своей странице в Facebook заявление об уходе Аграмунта с поста главы ПАСЕ.
Напомним, 21 марта российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.
Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба раскритиковал визит президента ПАСЕ в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы.
Аграмунт объяснил, что это был его частный визит, не связанный с работой на посту главы ПАСЕ.
24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Добровольно подать в отставку президент ПАСЕ так и не решился.
2 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президента и вице-президента организации.
26 июня стало известно, что Аграмунт не намерен уходить в отставку.
28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава Аграмунта.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время