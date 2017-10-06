Служба безопасности Украины инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам.

«СБУ последовательно разрабатывает предложения по совершенствованию действующего законодательства, направленные на эффективное противодействие развязанной Кремлем «гибридной войны» против нашей страны», - сообщает пресс-центр ведомства.

Так, за последние два года СБУ предложила ряд изменений в свыше 30 законодательных документов для повышения уровня национальной безопасности и борьбы с терроризмом в условиях российской агрессии.

Очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии стала инициатива главы СБУ Василия Грицака о запрете поездок политиков и чиновников в РФ.

«Юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины», - сообщили в ведомстве.

Учитывая важность законопроекта для украинского общества, СБУ открыта до профессиональных предложений по его совершенствованию и перед передачей документа одному из субъектов законодательной инициативы выносит подготовленный законопроект на публичное обсуждение.

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