Полиция задержала нескольких представителей «Национального корпуса», в том числе одного из руководителей партии Сергея Филимоненко, сообщает Громадське.

Столкновения продолжались несколько минут, участников драки правоохранители положили на землю и вывели.

Политическая партия «Национальный корпус» была создана 14 октября 2016 на базе общественной организации «Гражданский корпус «Азов».

«Нас скрутили из-за того, что в сумке одного из ребят нашли перцовый баллончик. Сейчас всех отпустили», - сказал Филимоненко.

Сегодня, 6 октября, парламента рассматривает законопроекты о деоккупации Донбасса. Рада проголосовала за президентский законопроект по Донбассу в первом чтении.

Накануне, 5 октября, под Радой бросали дымовые шашки.