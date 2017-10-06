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Сегодня, 6 октября, в 10:.45 вблизи воинской части Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Одесской области, военнослужащими задержан подозрительный мужчина, который вел наблюдение за военным объектом, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Предварительно установлено, что гражданин Ф. является уроженцем Закарпатской области. При себе мужчина имел загранпаспорт и сим-карту российского мобильного оператора, зарегистрированную в г. Калининград, РФ.

Отмечается, что по учетным данным он в последнее время неоднократно пересекал государственную границу Украины.

Для выяснения цели пребывания в непосредственной близости от воинской части, которая охраняется, задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
ForUm

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