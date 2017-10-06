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Арестованные члены организованной преступной группы, которых подозревают в причастности к серии взрывов, в том числе в Умани и Киеве, готовили покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Проводя ряд обысков по месту проживания этих преступников, мы обнаружили ряд вещественных доказательств (как в информационном виде, в технических материалах и средствах, так и в документальном), что эти люди вынашивали намерение совершить покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова», - заявил Аброськин.

Замглавы Нацполиции отметил, что у следствия есть материальные подтверждения этих планов, передает 112 Украина.

«Следующим шагом было покушение на министра непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали адрес, установили и готовились с использованием специальных технических средств осуществить это задание», - сказал Аброськин.

По его словам, у группы были взрывчатые вещества и гранаты. «Они рассматривали возможность использования квадрокоптеров и другой летательной техники для сброса взрывчатого средства», - добавил он.

Напомним, суд в Черкасской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении двух мужчин, которых подозревают в причастности к серии преступлений на территории государства.   

Преступления были совершены в 2016-2017 годах и были направлены на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов. Название ОПГ – «Торпеды».

Ранее Аваков сообщил, в каких преступлениях подозревают задержанных:

1. В городе Черновцы, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись.

2. В городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.

3. В городе Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в посольство США.

4. В городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.

5. В городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши.

6. В Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева.

7. В Киеве, на просп. Леся Курбаса где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий.

8. В городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.

Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

 
ForUm

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