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В Верховной Раде возле трибуны подрались народные депутаты.

Нардеп от «Свободы» Юрий Левченко бросался на спикера Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законов по Донбассу, передает Украинская правда.

Когда Парубий начал ставить на голосование этот законопроект, Левченко подбежал к трибуне и пытался прорываться в президиум.

Поскольку депутаты БПП и НФ не дали ему пройти, он начал бросать подручные вещи в Парубия.

 

 

Тогда началась драка.

Напомним, 5 октября Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса из-за блокирования президиума. Спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание.  Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что блокирование трибуны ВР и срыв рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса организовала российская агентура.
ForUm

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