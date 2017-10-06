Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий».
Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Хорошие новости из Верховной Рады. Только что спикер Андрей Парубий подписал законопроект, который дает старт пенсионной реформе», – написал он.
Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.
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