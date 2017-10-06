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Молдова отказала судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, подозреваемому во взяточничестве, в предоставлении политического убежища.

Об этом сообщает deschide.md со ссылкой на советника президента Молдовы по юридическим вопросам Максим Лебединский.

«Комиссия по проблемам граждан и предоставлении политического убежища при президенте РМ отклонила его запрос», – говорится в сообщении.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

2 августа Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении Чауса.

4 октября Чаус был отстранен от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.э
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