Молдова отказала судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, подозреваемому во взяточничестве, в предоставлении политического убежища.
Об этом сообщает deschide.md со ссылкой на советника президента Молдовы по юридическим вопросам Максим Лебединский.
«Комиссия по проблемам граждан и предоставлении политического убежища при президенте РМ отклонила его запрос», – говорится в сообщении.
Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.
Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.
2 августа Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении Чауса.
4 октября Чаус был отстранен от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.э
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